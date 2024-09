i dobrze, bo powinno być więcej elektroni jądrowych. Odejście od tego pomysłu to jakiś absurd. No może w Japonii bym uważał i na terenach gdzie lubi gruntem trząchać ale z tego co czytałem Japonia już to ogarnia. Do tej pory gdyby nasz kraj nie był sprzedajną urwą tzn politycy to stało by u nas pewnie kilka takich obiektów. Ale nie.... ლ ( ಠ _ ಠ ლ )