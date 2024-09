Nie mylić prawdziwych ekologów (naukowców) z pseudoekologami z partii zielonych (ekoświrami), którzy nie mają pojęcia czym jest ekologia. To, że się lubi przyrodę, nie oznacza od razu, że jest się ekologiem. Jeśli ktoś lubi psy, nie oznacza to od razu, że jest kynologiem. Zresztą ekologia to nie jest to samo co ochrona środowiska, to są dwie różne dziedziny nauki.