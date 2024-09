Ostatnio czekaliśmy na paletę z towarem wartym około 30k niestety przewożoną dpd. Magazyn przeładunkowy 23 kilometry od nas, a przesyłka jechała 7 dni ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) W trakcie wielokrotnych rozmów z magazynem zapytali nas nawet o to czy sami byśmy nie przyjechali go odebrać ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) dpd to firma mem.