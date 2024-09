W 2023 r. w Berlinie naturalizowano 9041 obcokrajowców, a byli to głownie Syryjczycy - 2468 (dla porównania, jedynie 2820 obywateli wszystkich 27 krajów UE). Do 1 września tego roku liczba wniosków o obywatelstwo w Berlinie wzrosła do 28 716 (+40% w porównaniu z 2023 r.)