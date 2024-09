Kreacjoniści powiedzą, że to nieprawda, zaś bambiniści i tak będą uważać, że tylko człowiek jest zdolny do złych rzeczy,, a małpki takie mondre i lofciane.

Nic to, że u szympansów zaobserwowano nie tylko wojny między grupami, porywanie samic, etc. Nic to, że pawiany ruchają wszystko, wliczając w to własne dzieci. Nic to, że orangutany są agresywne, a goryle zaborcze. Małpki są fajne, nie ma co.