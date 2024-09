I wój, niech sobie będą. Tylko do jasnej anielki - napiszcie jaka prędkość tam obowiązuje! Bo jak się jedzie to jasny szlag człowieka może trafić - niby trasa szybkiego ruchu, a tu 90, 80, 120, skrzyżowanie?, nie skrzyżowanie? odwołuje ograniczenie? nie odwołuje? Jak nie trzeba - to nap*erdolą znaków pół tony na jednym słupie, a jak by się przydały - to się domyślaj.