Widocznie śpieszno im na front.Powinni deportować ich momentalnie za takie kretyństwo i w mediach pokazywać nagrania z przekazywaniem ich do władz ukraińskich by reszta tej hołoty wiedziała, że jak chcą żyć spokojnie i nie zginąć na froncie to powinni się zachowywać jak ludzie, a nie jak bydło.A ty @ BrzydkiBurak , dlaczego zakopałeś? Sam uciekłeś osrany przed wojną z polski i ci ich teraz szkoda?