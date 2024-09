To nie jest test i pokaz własnych umiejętności jak takie Sebastiany sobie myślą. To jest składanie życia i losu w ręce Grażynki, która aktualnie trzyma telefon, rozmawiając, nie patrząc w tylne lusterko i zapomniała zasygnalizować skręt na sąsiedni pas....

Każdy mijany samochód przy tej prędkości to jak gra w ruletkę. Każde pojedyncze mijane auto to obstawianie dobrego rzutu w tej grze. Jak to jest, gdy stary dziadek, niedzielny kierowca z wadą wzroku Pokaż całość