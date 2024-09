No takie coś to już trochę grubsze przestępstwo, niż zajumanie wódeczki z opustoszałego Orlenu.

Zwykła kradzież z włamaniem jest jak się włamujesz do pustego mieszkania.

Jak wbijasz tam z pałami i terroryzujesz ludzi to jest rozbój. Nie wiem, czy jest podkategoria rozboju z włamaniem.

Za rozboje jest bezwzględne więzienie i to chyba co najmniej 3 lata. Była afera z 3 lata temu jak jakaś patuska prawczka dostała taki wyrok, a to sam Pokaż całość