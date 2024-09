Kiedy, idąc za przykładem Włochów lub Niemców, w naszym Kodeksie Karnym pojawi się definicja "zabójstwa drogowego"?

Mam nadzieję że nigdy, bo to zwykła głupota i granie na emocjach, by nabijać kliki w internecie i głosy w urnie. Definicja zabójstwa w Kodeksie Karnym już jest i z tego co wiem nie ma dopisane "nie dotyczy kierowców". A po "zabójstwie drogowym" co będzie kolejne, "zabójstwo nożowe"? "Zabójstwo rzuto-ceglane"? Będziemy tak wymieniać każdy możliwy sposób