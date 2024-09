BBC pisze: "A lot of casualties have lost fingers, in some cases all of them" - mozliwy wniosek z tego taki, ze mossad zdetonowal ladunki za pomoca sygnalu do pagera - takiego samego jak zwykla wiadomosc, tylko ze specjalnym kodem - co znaczy, ze adresat mial jeszcze pare sekund czasu aby sprawdzic kto mu wysyla wiadomosc, plus oczywiscie ze mossad znal numery wszystkich wiec infiltracja byla "totalna" plus, ostatecznie, ze moglo by Pokaż całość