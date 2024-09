Dobra, jeżeli za artykułem stoi Solidarność i Do Rzeczy to wiadomo, że ZAGROŻENIE JEST DRAMATYCZNE I WSZYSCY UMRZEMY. Do kompletu brakuje tylko portalu braci Karnowskich i TV Republika ( ͡ ° ( ͡ ° ͜ ʖ ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) ʖ ͡ ° ) ͡ ° ) Sranie w banie. Chodzi głównie o to, że państwo przestanie sponsorować kopalnie, a zamiast cwaniaczków ze związków, będą zarabiały firmy produkujące Pokaż całość