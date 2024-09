Co to w ogóle za p------y przepis z tym wyprzedzaniem na przejściu dla pieszych? Jeśli w okolicy przejścia dla pieszych nie ma pieszego to pasy powinny być dla kierowców mówiąc w cudzysłowie przezroczyste. No bo istotą tego przepisu jest, żeby nie doprowadzić do sytuacji, że wyprzedzający jebnie pieszego, który wyskoczy zza wyprzedzanego pojazdu. A tu? Zabawa w kotka i myszkę, na którą sam się często nabieram, bo jadąc minimalnie szybciej od auta Pokaż całość