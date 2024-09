To nie kosztowało go 5 000$, z tego co pamiętam były tanie loty do Mińska za około 200$ z Syrii, Turcji, Iraku i jeszcze z innych miejsc.Nie zmienia to niczego w tym temacie, większość z tych ludzi musi do siebie wrócić i powinni być odsyłani do siebie. Nie sądzę, żeby nie dało się tych osób rozpoznać, w dobie wszechobecnej inwigilacji kamer i działania różnej maści służb.