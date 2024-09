Czyli państwo pożyczy pieniądze samorządom na likwidację skutków kataklizmu i łaskawie przyjmie zwrot tylko nieco wyższy niż to ile pożyczyli?



Bo to nie brzmi jak pożyczki dla osób prywatnych czy firm, a zakres tych rzeczy wygląda 1:1 jak zadania samorządu.



Tu rząd chyba powinien to po prostu sfinansować bądź współfinansować z budżetem samorządu, a nie pożyczyć kasę i to jeszcze z odsetkami.