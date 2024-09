Też mi wielkie zaskoczenie. Rzeka jest x metrów od tego budynku. No to czego się spodziewacie? Jakbyście dali filmik, że coś jest zalane np. 2 km od najbliższej rzeki to rozumiem zaskoczenie.



Szkoda ludzi i zniszczeń, ale co zrobić? Stało się i trudno. Niech specjaliści kombinują?

Wały, tamy, zbiorniki, kanalizacja itp. PIS spał tyle lat, teraz będzie spało PO?

Chyba są specjaliści, którzy potrafią wyciągnąć wnioski i zapobiec na przyszłość?



Nie róbcie Pokaż całość