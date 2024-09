Trochę jesteśmy skupieni na Polsce, co jest naturalne, ale w Czechach sytuacja jest jeszcze gorsza. Tam wiele miejscowości jeszcze bardziej pozalewało, zmyło mosty, Czesi mówią, że to powódź stulecia. I się trafiła 30-letnia baba co postanowiła popływać w rwącej rzece w czasie powodzi. Na szczęście jest zakaz wchodzenia do rzeki, więc, nim się zdążyła utopić czescy policjanci wyciągnęli ją na brzeg, aby wlepić jej mandat. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° Pokaż całość