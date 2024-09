Cała Afryka powinna mieć to co do niedawna w Chinach, polityka max 1 dziecka.

Mnożą się tam jak króliki bo nie mają pracy i nie mają co robić a im więcej się namnożą to tym większe bezrobocie i przestępczość i kółko się zamyka.

A potem do zachodu: dej bo my biedni.

Ja im z chęcią dam jeśli wprowadzą taką politykę 1 dziecka a najlepiej to zero ruchania i tyle.