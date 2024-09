Rząd Tuska od 1 dnia ŁAMIE PORZĄDEK KONSTYTUCYJNY.



Osobiście zadeklarował że BĘDZIE ŁAMAŁ PRAWO.



Ostatnio z Hołownią ustalili że nie wybiorą następców sędziów do TK - przez co sprawia że organ ten defakto będzie dysfunkcyjny.



Jak jeszcze TUMANY wybiorą Uśmiechniętego prezydenta.. to obudzimy się w DYKTATURZE (na niemieckim sznurku)