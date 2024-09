Po komentarzach aż przykro się robi w jakim społeczeństwie człowiek musi żyć. Ludzie są okradani a i tak klaszczą uszami byleby ten czy tamten nie rządził. Ładnie macie już zryte banie tą polityką, żrecie się między sobą jak głodne psy, a i tak na na koniec dostajecie tylko wylizane kości. Gratuluję inteligencji. Zabetonowane myślenie. Dobrze was PiS, PO, PSL wytresowało.

