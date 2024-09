Niemcy zamkną granicę, a problem nielegalnej imigracji to teraz problem pozostałych członków UE.

Należy zawiesić Schengen do czasu uszczelnienia granicy zewnętrznej UE, oraz natychmiast rozpocząć deportacje wszystkich nielegalnych imigrantów.

Nie ma innego wyjścia, w przeciwnym razie to koniec Unii jaką znamy.