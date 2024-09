Tak sobie kminię , że cały ten PIS to mocno zakamuflowana agentura kacapii. Niby antyruskie p--------o ale jak przeanalizować ich dokonania to wychodzi ze same szkodniki tam się osadziły. I jeszcze wmówili starym babom że są obrońcami wartości, Krzyża Matki Boskiej i Narodu Polskiego. Majstersztyk manipulacji...