Tymczasem ja u kosmetyczki, wie Pani, że aplikację dzięki której zapisałam się do Pani dzisiaj na wizytę wymyślili Polacy ? Taaaak, aa to fajnie, Polska jest na wysokim poziomie technologicznym. Tak, tak, między nami a zachodem jest przepaść technologiczna, tylko w Polsce możesz zapłacić za gumy kulki kartą, blikiem, telefonem, itp. A za granicą to płatności tylko od 10 euro. U nas stosunek ceny do jakości prywatnych usług kosmetycznych czy medycznych też Pokaż całość