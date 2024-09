Cała prawda, tak dokładnie to wygląda i pitolenie o neosedziach to czysta komuna. Nikt nie ma prawa, tuleja i inni sędziowie, oceniać innych sędziów. Spór jest polityczny i tylko wyborcy mogą to rozwiązać. Ale niestety nie mamy wolnych mediów aby dać ludziom pomyśleć i ocenić sytuacje. Dobrze że jeszcze jest internet, piękny wynalazek który umożliwia wysłuchać obie strony i samemu wyrobić sobie opinie.