Co to za idiotyczny tytuł? Niebranie leków, żeby zakończyć swoje życie to s---------o, a nie eutanazja.

Eutanazja to zabicie innej osoby na jej prośbę.



Ciekawe czy to nieuctwo dziennikarza, czy próba podpięcia się pod kontrowersyjny temat czy może próba rozmycia pojęć, tak już popularna w obecnej polityce.