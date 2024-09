„73 proc. ankietowanych chciałoby wprowadzenia stałych kontroli na niemieckich granicach, a 72 proc. - przyznania niemieckiej służbie bezpieczeństwa dodatkowych uprawnień, np. do przeglądania komunikacji elektronicznej, w tym czatów.”



I może o to chodziło rządzącym, aby stworzyć problem, a później go próbować rozwiązać ograniczając prawa obywatelskie przy aplauzie rdzennych mieszkańców.