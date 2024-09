Tak dodam od siebie, że to co dla mnie jest najbardziej "surrealistyczne" to fakt, że ten kraj słynący z biedy, wieloletnich rządów dyktatora nie doświadcza żadnych buntów i zamieszek. I jednocześnie jest w stanie wesprzeć Rosję dostawami idącymi w miliony pocisków i tysiące rakiet.