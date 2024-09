Proponuję się tym zająć w UE i zakazać klimatyzacji. W szczególności we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Francji - skoro u nas się zakazuje dopiero co zamontowanych (i promowanych) pieców gazowych i będziemy mieć do wyboru albo zdechnąć z głodu, albo z zimna, to niech południe Europy się ugotuje w imię walki z ociepleniem klimatu.