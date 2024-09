Ojciec mój pracował całe życie na budowach w delegacjach. Aż takiego drastycznego przypadku nie miał ale kiedyś znalazł typa co zachlal się na śmierć co z nim robił w kwaterze. Typ stary kawaler. Większość kolegów z pracy zmarło z powodów alkoholowych. Tata nie pije bo bierze tabletki na nadciśnienie i to go uratowało, że dożył do emerytury.