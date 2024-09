Rad jest w starych zegarkach, nawet uran jest w starej żółtej porcelanie albo zielonkawym szkle, radioaktywny tor w obiektywach do aparatów. Jak by się służby przeszły z detektorem po byle targu ze starociami albo antykwariacie to by znaleźli dużo więcej takich "składowisk odpadów radioaktywnych". By się lepiej zajęli np. ściekami zrzucanymi do rzek bo to jest milion razy bardziej niebezpieczne.