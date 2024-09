mnie zastanawia bardziej nie to czy wejdzie czy nie ale to ile osób znajdzie się chętnych do kupienia mieszkań po tych cenach. Już teraz nie ma zainteresowania i to nie wina tego że ludzie czekają na ten kredyt ale to że ci co mieli kupić to już kupili i zostali najmłodsi którzy nie mają zdolności a jeśli ją dostaną dzięki kredo0% to i tak nie będzie ich stać na ratę