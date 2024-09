no, ale, że nikt nie chce oglądać kochającej się rodziny biednych orków zmuszanych do pójścia na wojnę w obronie własnej? i wiele innych przykładów niszczenia prozy Tolkiena? sorry ale jeżeli ktoś niszczy idee książek czym zraża do siebie fanów, a jednocześnie nie przedstawia nic co mogłoby zainteresować ludzi nie będących fanami Śródziemia, to nie ma szans na uzyskanie widowni