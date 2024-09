Jakie to cudowne uczucie nie znać żadnego podcastera, influkogos tam czy youtubera i całej tej g---o menazerii, która bez końca mówi innym co mają myśleć i jak żyć.

Najlepsi są już ci, którzy z napięciem w karku mówią bez żadnej okazji - nie mam tv, a potem pół dnia oglądają yt, rolki i seriale na 6 platformie, której nienawidzo, bo pokazują w niej sniadą królewnę śniegu. Bezdenne x i d.