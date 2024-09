Ten system działa od kilku miesięcy w Irlandii. (o innych Krajach nie ma wiedzy). Owszem. Ludzie oddają pojemniki do automatów, bo to jest jednak spora kwota do odzyskania. Płaci się te pieniądze kupując coś, a potem odzyskuje oddając. Bardzo poprawiło się lumpom. Ale nie w tym rzecz. Skup pojemników w automatach sprawił, że nie trafiają one do zakładów przetwarzających śmieci. Znaczy - straciły one sporą część dochodów. A w związku z tym Pokaż całość