Podaję numer do pana kosinioka. Można dzwonić jak chce się dostać dobry kredyt. Ja dzwoniłem już 3 razy, bo w providencie kolejka a bocian nie odbiera. Tylko nie udostępniajcie dalej, bo jak wycieknie to będzie p--------e i już nikt się nie dodzwoni :D



Pomaga jak się kwili, jęczy i zwraca per "ludzki panie".



Pokaż spoiler