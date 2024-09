Warto odnotować, że poza nim do dymisji podało się znacznie więcej ministrów. Możliwe, że planowali to od dawna. Niemniej na pewno oberwało mu się za zepsucie relacji polsko-ukraińskich, bo po prawdzie słowo przepraszam i zezwolenie na ekshumację w polityce nie kosztowałoby nic, a tak Ukraina właśnie przehandlowała brak akcesji do unii za darmo z powodu zacietrzewienia i nacjonalizmu owego Kułeby.