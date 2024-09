Janusze od dawna ciągną z Ukrainy składniki. I nie koniecznie te zdrowe i opychają to w produktach Polsko brzmiących. Nie wszyscy, ale są cwaniaki śmierdzące. No ale ktoś na to pozwala, ktoś to kupuje i nie dementuje produktów. Tak wiecz tym patriotyzmem konsumenckimi też bym uważał. Trzeba chwilę poszukać w necie danego producenta i poczytać o jego uczciwości. Chociaż to też nie daje na stówę pewności skąd składniki mogą być.