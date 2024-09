Podstawowa funkcjonalność jest przez www i to nigdy w Polsce nie będzie płatne (ustawa zabrania).

Wszelkie bajery, apki, ochy i achy to już czyjaś wygoda. Za uprzyjemnianie życia się płaci.

Zawsze też można ruszyć dupsko do szkoły i obczaić co i jak, tak samo jak dawniej. Ale się nie chce więc się szuka ułatwień. A to kosztuje.

Zaraz zaczną postulować, żeby fasiągi z Zakopca nad Morskie Oko były państwowe i za darmo...