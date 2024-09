Katotaliban, ale to chyba o innej formacji tak mówiono?

Tymczasem: brak obiecanej aborcji, ba! nawet brak powrotu do kompromisu. Religia w szkole jak była, tak jest. To może w niedzielę pójdziemy na zakupy? Za to mamy rekordowy Fundusz Kościelny.



Nawet mi was nie żal lemingi.