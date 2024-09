Wbrew pozorom tego tematu nie ma w Chinach- lub raczej- jest to temat na przyszłe dekady jeśli już, a nie na najbliższe. Najpierw Tajwan, a później ewentualnie Mongolia to plany do 2050r. Dla Chińczyków bardziej jest przydatna Rosja, która jakoś stanowi przeciwwagę dla interesów zachodu niż anektowanie pustkowia, w które trzeba inwestować. Dobrze to opisuje prof. Lubina i są wywiady na YT.