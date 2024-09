Byly czasy ze bylo normlanie, czyli tak do 2018 - kto chcial to kupowal, to nie chcial to nie kupowal, ceny byly stabilne, dostepnosc wysoka (jak na Polske) i komu to przeszkadzalo? Ano pisowi - bo on lubi grzac gospodarke dopalaczami jak 500+, bo zamiast wtedy juz lekko podniesc stopy bo rynek nieruchomosci zaczal sie pocic a inflacja powoli szla do gory - to oni twardo trzymali, a potem promocja dla wszystkich Pokaż całość