Putin to ma łeb. Najpierw rozwiązał problem przepełnionych więzień i kolonii karnych, teraz zlikwiduje bezdomność. Ciekawe co następne? Stawiam na opozycjonistów, bezrobotnych czy rencistów.

Wartość bojowa mizerna, ale zawsze to ukry wystrzelają więcej amunicji a i przypadkiem może zabiją jakiegoś banderowca. Same plusy.