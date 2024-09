te zwroty sa po to zebyscie nie zwrocili sprzetu chyba bo trzeba czekac iles tam czasu



ogolnie zabawa w cashback zamiast nizszej ceny to kombinowanie i nie powinno byc legalne, ale biedni wsensie finansow ludzie beda sie chwytac brzytwy zamiast bojkotowac jakies absurdy i zawracanie d--y, albo darmowa wysylka ale tylko przez apke, albo w ogole apki do znizek i czegokolwiek, do tej pory nie uzylam zadnej nigdy, wiec to wina kazdego Pokaż całość