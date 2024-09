To najprawdopodobniej rozszerzone s---------o - mówią policjanci o tragedii w Będlewie koło Poznania. W jednym z domów natrafili na ciała małżeństwa. Nieoficjalnie wiadomo, że to Sławomir L. pseudonim "Klakson" - powiązany z rynkiem narkotykowym oraz jego żona - w przeszłości uczestniczka jednego tv