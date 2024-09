Pajacowanie nie dajacy Polsce nic poza wzięciem na klate (agro) rozżalonych ukrów po przegranej wojnie kiedy to Ci nie beda mogli dołączyc do UE (na niekorzyść Niemrow i Franców i reszty). To my kolejny raz wezmiemy "winy" na Siebie, albo raczej za naszych pajaców u władzy!