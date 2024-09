Skromna delegacja z Niemiec przyjedzie na niedzielne uroczystości w Gdańsku, upamiętniające wybuch II wojny światowej. Pomimo okrągłej rocznicy zabraknie prezydenta i kanclerza."

Pokaż całość

Cytata z innego artykułuMordercy ,niemcy w dupie mają tą rocznicę i to co sie stało...wszystkie ich ruchy i wypowiedzi o tym jak to oni żałują, jak to przepraszają to jest jedna wielka kpina, ruchy pozorowane...a durni idioci z Polski będą powtarzać, ze nic nam się nie należy, że już