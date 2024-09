Wszystko fajnie, tylko artykuł ma wartość jedynie historyczną. Fikcja doręczenia została zlikwidowana, a bez niej cały ten modus operandi nie ma racji bytu. Bo dostać taki wyrok z e-sądu to tak jakby dostać info, że może kiedyś zostanie przeciw Tobie złożony pozew o zapłatę. Składasz sprzeciw, co w praktyce oznacza skierowanie sprawy do "normalnego" sądu gdzie to powód musi udowodnić, że jesteś coś winien. Prawda jest taka, że skoro jak podaje sam Pokaż całość