Co za chory kraj, najpierw prywatny podmiot o nazwie BIK zarządza informacjami o tym czy masz kredyt czy nie, naturalnie możesz wykupić usługę alarmów. eDziennik prowadzony przez kolejny podmiot, używany przez publiczne szkoły, tu tak samo, możesz zapłacić za dodatkową funkcjonalność. Nie jest to nic dziwnego, bo po to się prowadzi firmę aby zarabiała, chore jest to, że rządowe instytucje korzystają z prywatnych firm. Co będzie jak w poniedziałek, powiedzą 1 PLN/miesiąc Pokaż całość