Ja p------e przecież to sie nie ma prawa udać XD Bosak jest ich najlepszym wyborem mimo porażek w przeszłości i swoich poglądów bo ma gadane i doświadczenie, ma największe szanse zgarnięcia elektoratu pisu jeżeli im się nie uda wystawić kogokolwiek sensownego w przeciwieństwie do mentzena który kompletnie nie odpowiada przeciętnemu pisowcowi, on nie ma doświadczenia i wiedzy, nie nadaje się na prezydenta