Kompletnie nie rozumiem ruchu konfy z memcenem. Przy słabym kandydacie PiS, a to bardzo prawdopodobne, Bosak miałby realne szanse go pokonać i wejść do drugiej tury. Memcen nie ma w sobie grama empatii, nie panuje nad mimiką, z nerwów stale zaciska zęby i zwyczajnie nie nadaje się do tej funkcji. Ma sporo wpadek i nawet nieporadny Rysio Petru go upokorzył. Osiągnie znacznie gorszy wynik niż mógłby to zrobić przetarty już w bojach Pokaż całość